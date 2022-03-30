Şanlıurfa'da cinayet zanlısı taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı

30.03.2022 13:09
Şanlıurfa'da cinayet zanlısı taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı

Şanlıurfa'da bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı, taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı, taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 12 Ekim 2021'de gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı B.U'nun yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Zanlının kent genelinde gidebileceği ve saklanabileceği akrabaları, dost ve arkadaşlarını takibe alan ekipler, firari şüphelinin Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan bir taş ocağında farklı bir kimlik ile gece bekçiliği yaptığını tespit etti.

Zanlı, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'da 12 Ekim 2021'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba B.Z. hayatını kaybetmiş, oğlu İ.Z. yaralanmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da cinayet zanlısı taş ocağında bekçilik yaparken yakalandı - Son Dakika


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