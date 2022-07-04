Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cinayete karıştığı belirlenen yabancı uyruklu Abdullah R. ve Ahmet R.'nin Kızıltepe istikametine doğru gittiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yaptığı operasyonla Abdullah R. ve Ahmet R.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Viranşehir'de yapılan işlemlerinin ardından Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da cinayetten aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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