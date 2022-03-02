Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

02.03.2022 21:01
Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli, arazide kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli, arazide kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Isparta'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Ş.K'nin kentte saklandığını tespit etti.

Şüphelinin ikamet ettiği Haliliye ilçesindeki Karatepe Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan ve arazide yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Şanlıurfa, Jandarma, Isparta, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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