Şanlıurfa'da cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 16 gözaltı

31.07.2023 14:30

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri cinsel ilişki vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte sosyal medya hesapları üzerinden kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip şantaj yaparak paralarını aldıkları ve silah tehdidiyle tehdit ettikleri bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri cinsel ilişki vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar cinsel ilişki bahanesiyle günübirlik evlere götürdükleri ve burada çektikleri uygunsuz görüntülerle tehdit ettikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şebekenin sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları kişileri, günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah tehdidiyle paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

3 MİLYON TL KAZANMIŞLAR

Çalışma başlatan polis ekipleri, 3 ay süren takip sonunda şüphelilerin bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Çalışmasını tamamlayan ekipler şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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16 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ile dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Operasyon, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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