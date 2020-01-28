Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla, bir öğretmen ile 72 yaşındaki berber gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla, bir öğretmen ile 72 yaşındaki berber gözaltına alındı.

Şanlıurfa kent merkezinde meydana gelen ilk olayda özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Ardından taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi. Bunun üzerine harakete geçen polis çalıştığı özel okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K.'yi gözaltına aldı.

Viranşehir ilçesinde ise adının Ramazan olduğu öğrenilen 72 yaşındaki berber, akşam saatlerinde işyerinde küçük yaşta bir çocuğa tacizde bulundu. O anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Kısa sürede yayılan görüntüler tepki gördü. Polis, tepki çeken görüntü üzerine çalışma başlatarak söz konusu şüpheliyi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
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