Şanlıurfa'da Çırçır Fabrikasında Çıkan Yangın
27 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes
Mahallesinde çırçır fabrikasının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki bazı teller koptu.
Pamuk balyalarının üzerine düşen teller yangına sebep oldu. Pamuğun yandığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında tonlarca pamuk kullanılmaz hale gelerek maddi zarara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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