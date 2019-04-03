Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Yavrusu Telef Oldu
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kayalıklarda bulunan 5 yavru çizgili sırtlan telef oldu.
ŞANLIURFA'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kayalıklarda bulunan 5 yavru çizgili sırtlan telef oldu. Merkez Karaköprü
ilçesi kırsalında tarlasına giden bir çiftçi, kayalık bir alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan yavrusu fark etti. Çiftçi bunun üzerine kayalık bölgenin etrafını iş makinesi yardımıyla temizleyerek içerideki 5 çizgili sırtlanı çıkardı. İncelemede sırtlan yavrularından 4'ünün telef olduğu belirlenirken, bitkin haldeki diğer yavru sırtlanı ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ancak, kurum veterineri tarafından tedavi altına alınan çizgili sırtlan yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5 çizgili sırtlan yavrusunun açlık ve soğuk hava nedeniyle telef oldukları tahmin ediliyor. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:31 Kaynak: DHA
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