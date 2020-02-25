Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İl Başkanlığınca düzenlenen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende 40 hadisi anlatan resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Geleceği tesis etme noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaytan, "Biz şehri imar ederken nesli ihmal etmememiz gerektiğinin farkındayız. Şuanda burada bulunan büyüklerimiz ile birlikte İnşallah iyi bir şehir, iyi bir geleceği emanet olarak sizlere bırakmak zorundayız. Bu organizasyonlarla bir nevi bunun temelini oluşturuyoruz. Programda emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan öğrencilerin yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.