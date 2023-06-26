Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

26.06.2023 14:19

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç'yi tutukladı. Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçük bir kız çocuğuna çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

"SÜREÇ HASSASSİYETLE TAKİP EDİLMEKTE"

Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Erol MARASLI: En dogrusu mğdahale etmek ancak kanunlar sıkıntı oluyor örnek kadir şeker adam dayak yiyen kadını kurtatmak içğn müdahale etti sonuç şuan içerde.o yüzden ne yqzıkkı artık kolay kolay müdahale etmeye çelkiniyor. Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
  • özkan Aydemir: İdam idam idam Cevap Yaz 78 5 Yayından Kaldır
  • gerçekçi birey: KADER Cevap Yaz 15 39 Yayından Kaldır
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