Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

29.03.2022 16:42
Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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