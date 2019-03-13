Şanlıurfa'da Çocuğun Kaybolduğu İddiası

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ileri sürüldü.

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ileri sürüldü.



İddiaya göre, Viranşehir ilçesinde ikamet eden Mehmet Ali Kayan (14), 3 gün önce Diyarbakır otogarından Viranşehir'e gelmek üzere dayısıyla vedalaştı.



Daha sonra Viranşehir'e dönmeyen Kayan'ın ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Diyarbakır ve Viranşehir emniyetine kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor.



Baba Şirin Kayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlundan haber alamadığı için üzgün olduğunu söyledi.



Çocuğunun hayatından endişe duymaya başladığını ifade eden Kayan, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz hafta cumartesi günü oğlum Diyarbakır'da ikamet eden dayısının evine gitti. Bir gece dayısında kalan oğlum, pazar günü Viranşehir'e gelmek için dayısı ile minibüs otogarına geliyor. Oğlum burada dayısına, 'Sen eve dön. Minibüsün hareket etmesine daha var. Ben giderim.' diyor. Dayısı da vedalaşıp ayrılıyor. Oğlum eve dönmedi. Telefonunu aradık, kapalıydı ve bir daha da ulaşamadık. Tam 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Oğlumun durumundan endişeliyim. Yetkililerden çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum."

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