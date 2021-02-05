ŞANLIURFA - Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Ülkülü Mahallesi'nde Muhittin A. (9) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı.
Muhittin A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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