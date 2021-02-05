ŞANLIURFA - Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi - Son Dakika

Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz