ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ

24.04.2022 19:09

ŞANLIURFA'da dilencilik yaparken yakalanıp zabıta aracına kitlenen çocuk, sıcaktan etkilenince fenalık geçirdi.

ŞANLIURFA'da dilencilik yaparken yakalanıp zabıta aracına kitlenen çocuk, sıcaktan etkilenince fenalık geçirdi. Ağlayarak aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalışan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi. Olay anında çekilen görünütüler sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla dilencillere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşllarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı. Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğu fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine toplanan kalabalıktakiler polisten yardım istedi. Bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü, camiye namaz kılmaya gittiğini, kısa süreli araç başından ayrıldığını söyledi. Kapısının açılmasıyla araçtan çıkan ve gözyaşı döken çocuğu çevredekiler teselli etti.

Yaşananlar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca zabıta görevlilerine tepki gösterildi. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği olaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, dilencilik yaparken yakalanan çocuğun, ailesinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye teslim edildiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ
ŞANLIURFA'DA, ÇOCUĞUN ZABITA ARACINA KİTLENMESİNE TEPKİ

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Kaynak: DHA

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