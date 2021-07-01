Şanlıurfa'da çocuklar yaz tatilini spor kurslarında değerlendiriyor

Karaköprü Belediyesi çadır spor merkezinde açtığı basketbol ve tekvando kurslarıyla çocukların yaz tatilinde hem spor yapmalarını hem de boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların boş vakitlerini sporla değerlendirmelerini sağlıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde çocuklara yönelik açılan basketbol ve tekvando kursları yaz aylarında da devam ediyor. Çocukların yaz tatillerini sporla değerlendirmeleri için yaz aylarında devam edecek olan kurslarda çocuklar hem yaptıkları sporun temel eğitimini öğreniyor hem de boş vakitlerini eğlenceli bir aktiviteyle dolduruyor. Kendilerine böyle bir imkan sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden çocuklar yaz tatilinde hem spor yapacaklarını hem de eğleneceklerini dile getirdiler.

Ayrıca Doğukent Mahallesinde bulunan spor kompleksinde de basketbol kursu devam ederken, kurslara katılmak isteyen öğrenciler Çankaya Mahallesinde bulunan Karaköprü Belediyesi Çadır Spor Merkezinde başvuruda bulunabilirler. - ŞANLIURFA