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Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı

Son Güncelleme: 10.10.2023 17:21

Şanlıurfa'da çocuklarının vücutlarına şiş batırdıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da, zikir sırasında çocuklarının vücutlarına şiş batırdıkları belirlenip gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme' suçlamasıyla tutuklandı.

ZİKİR SIRASINDA ÇOCUKLARIN KARNINA ŞİŞ SOKTULAR

Şanlıurfa'da, iddiaya göre Rufai tarikatı mensupları bir araya gelip zikir yaptı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı.

ÇOCUKLARIN BABALARIYMIŞ

Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli baba, adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı - Son Dakika
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