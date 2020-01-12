Şanlıurfa'da çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da çocuklara 'Karagöz ve Hacivat' oyunu - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu

6 saat önce

Şanlıurfa'da çocuklar için okullarda sahnelenen "Hacivat-Karagöz" oyunu ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da çocuklara

Şanlıurfa'da çocuklar için okullarda sahnelenen "Hacivat-Karagöz" oyunu ilgi görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından merkez ilçe okullarında Hacivat- karagöz gölge oyunu gösterimi düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatro Ekibince geleneksel Türk tiyatrosundaki Gölge Oyunu olarak da bilinen 'Karagöz ve Hacivat'ı oyunu sergilendi.

Çocukların aileleri ile yoğun katılım gösterdiği oyunda bilgilendirici ve geliştirici oyunlar sahnelendi.

Çocuklara yönelik başlatılan etkinliklerden dolayı memnun olan aileler Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek, bu tür çalışmaların devamını istedi.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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