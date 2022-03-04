Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi

04.03.2022 16:53

Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildiŞANLIURFA Şanlıurfa'da çocuklara yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda Uzman Trafik Polisleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da çocuklara yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda Uzman Trafik Polisleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılan Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkında miniklerin eğitim heyecanı vardı. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurullara uyacakları uygulamalı olarak anlatıldı. Sınıflardaki eğitimin ardından parkura geçen minikler, akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim şansı yakaladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere temel trafik eğitiminin yanı sıra uygulamalı eğitimler verildi. 20 bin metrekare yeşil alana sahip toplam 650 metrekare kapalı olanı olan trafik eğitim parkında eğitimler 4 ayrı sınıfta veriliyor. Ayrıca engelli öğrencilere de özel eğitim imkanı sağlanan parktan günde 560 öğrenci faydalanabiliyor.

Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, 3 adet bina, amfi açık hava dersliği, çocuk oyun parkı, yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçidi, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz ve dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, duraklar ve alt geçitler yer alıyor.

Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi

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Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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