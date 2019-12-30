Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı 'silahsız kutlama' çağrısı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araya gelen çocuklar, yeni yıl kutlamalarının silahla yapılmaması için çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araya gelen çocuklar, yeni yıl kutlamalarının silahla yapılmaması için çağrıda bulundu.

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde Kızılay İş Hanı'nda bir araya gelen bir grup çocuk, yeni yıl kutlamalarında havaya silahla ateş açılmasına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan 10 yaşındaki Sude Naz Ekinci, düğün, nişan, yeni yıl gibi günler başta olmak üzere kutlamalarda hiçbir zaman silahla ateş açılmaması gerektiğini kaydetti.

Silah sesinden çok korktuğunu belirten Lorin Akçalı (10) da kutlamaların silahsız yapılmasını istedi.

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Ayhan Ekinci ise silahla yapılan kutlamaların kimseye bir faydasının bulunmadığını, aksine can ve mal kayıplarına yol açtığını belirtti.

Silahlı kutlamaların önüne geçmek amacıyla çocuklarla çağrıda bulunduklarını aktaran Ekinci, "Umarım etkili olur. Bir şarjör mermiyle bir çocuğa ayakkabı alınabilir. Bir sürü yetim ve öksüz çocuklarımız var, onlar giydirilebilir. Onu da geçtim her atılan merminin bir çocuğa isabet edebileceğini hiç düşünmüyor muyuz? Bir çocuğun ölümüne neden olabilir." diye konuştu.

Ekinci, kutlamaların silahla yapılmaması konusunda herkesten duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından çocuklar "silaha hayır" sloganı attı.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi
Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı Hadise, 'Tatlı leopar' notuyla paylaştı! Binlerce beğeni aldı

Son Dakika Haberleri
03:02 Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde: "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde... - Son Dakika Haber
01:04 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
01:03 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Son Dakika Haber
00:43 11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:40 Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:30:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]