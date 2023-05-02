Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi. Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı.
Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı. Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı.
Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da küçük çocukları bıçaklayıp gasp eden saldırganlar kaçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika