ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI

12.04.2022 09:24

ŞANLIURFA'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.

Olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI

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Konuklu Mahallesi, oyunlar, Tragger, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARI TARTIŞAN AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ: 14 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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