Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor

08.01.2021 15:27

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor Şanlıurfa'da çocukların hayal gücünün gelişimine katkıda bulunmak ve el becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak adına bir alışveriş merkezinde kurulan sanat atölyesinde verilen kurslarla çocukların hayal dünyası gelişiyor.

Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çocukların hayal gücünün gelişimine katkıda bulunmak ve el becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak adına bir alışveriş merkezinde kurulan sanat atölyesinde verilen kurslarla çocukların hayal dünyası gelişiyor.

Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezi içerisinde hayata geçirilen sanat atölyesine ebeveynleri ile gelen çocuklar alanında uzman öğreticiler tarafından sunulan, çeşitli sanat dallarını içeren eğitimleri uygulamalı olarak deneme şansı buluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 10'ar kişilik gruplar halinde atölyeye alınan çocuklara maske ve mesafe kuralı uyarısının ardından Ahşap Oymacılığı, Çinicilik, Ebru, Hüsn-i Hat, Tezhip ve Resim gibi sanat dallarında kurslar veriliyor. Hayal güçlerini kullanarak ellerine aldıkları fırça ile suya resim çizerek Ebru sanatını icra eden ve toprağı işleyerek Çinicilik sanatını öğrenen çocuklar sanat atölyesindeki sanat kursları ile hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini dile getirdi.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor

alışveriş merkezi, Şanlıurfa, Resim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı         
15:43
İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi         
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk         
14:45
Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor         
13:47
Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada         
13:15
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da çocukların hayal gücü gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei