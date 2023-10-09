Şanlıurfa\'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı görüntüleriyle ilgili, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa II Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak, davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."