Şanlıurfa'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika

Şanlıurfa'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti

Şanlıurfa\'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti
Son Güncelleme: 09.10.2023 14:44

Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı anlara ilişkin görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan bakanlık, çocukların da devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırıldığı görüntüleriyle ilgili, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa II Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak, davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Şanlıurfa'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da karınlarına şiş batırdıkları çocukları yürüttüler! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika
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