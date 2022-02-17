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Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

17.02.2022 19:33
Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı, polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, birbiriyle komşu olan Şahan ve Şahin ailelerinin çocukları arasında oyun oynarken kavga çıktı. Çocukların olayı anlatmasının ardından aileleri de birbiriyle tartışmaya başladı. İki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Park halindeki bazı araçların da hasar gördüğü kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin tabancayla havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan Sadin Şahin (23), Mikail Şahin (24), Erdal Şahan (32), Aydın Şahan (42), Ahmet Şahan (49), Muhammet Şahan, (49) ve Mehmet Şahan (64), sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.


Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı
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oyunlar, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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