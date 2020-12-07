Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

07.12.2020 11:23
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılandığı davada, çocukların dinlenmesine karar verildi.

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılandığı davada, çocukların dinlenmesine karar verildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Psikolojisinin bozuk olduğuna yönelik ifadesini tekrarlayan R.Ç, "Daha önce çocuklarımı dövmüyordum. Bir anlık öfkeyle dövdüm. Pişmanım" dedi.

Çocukların avukatı da suçu delillerle tespit edilen sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, şiddet mağduru çocukların mahkemede dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Şanlıurfa, Şiddet, Çocuk, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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