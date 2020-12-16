Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç ile devlet korumasına alınan 3 çocuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık R.Ç, psikolojisinin bozuk olduğuna yönelik ifadelerini tekrarlayarak pişman olduğunu belirtti.

Babalarından şiddet gördüklerini anlatan sanığın çocukları ise ifadelerinde "Bizi canı sıkıldıkça dövüyordu. Annemizi banyoda soğuk suyla yıkayıp hortumla dövüyordu. İki aylık olan küçük kardeşimizi balkonda betonun üzerinde soğuk suda bekletip ona bile işkence ediyordu. Ayrıca babamız bazen eve gelen kız arkadaşının yanında da bizi ve annemizi dövüyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Çocukların avukatı da suçu delillerle tespit edilen sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen baba R.Ç'nin akıl sağlığına ilişkin rapor isteyip, duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.