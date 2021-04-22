Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan baba R.Ç. ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları hazır bulundu. Avukatlar, sanığın tekrar tutuklanması talebinde bulundu. Talebi kabul etmeyen mahkeme hakimi, çocuklar için tam teşekküllü Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu aldırılmasını isteyerek duruşmayı erteledi. Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen sanık baba R.Ç. tutuklanmış, hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Sanık, mahkeme safhasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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