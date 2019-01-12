Şanlıurfa'da Çöken Ahırdaki 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
41 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde besicilik yapan İzzettin Gümüş
'e ait kerpiç ahır çöktü.
Ahırdaki 10 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu enkaz altındaki 2 koyun kurtarıldı, 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:10 Kaynak: AA
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