Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Çöken Ahırdaki 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Şanlıurfa'da Çöken Ahırdaki 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

41 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da Çöken Ahırdaki 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde besicilik yapan İzzettin Gümüş'e ait kerpiç ahır çöktü.

Ahırdaki 10 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu enkaz altındaki 2 koyun kurtarıldı, 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Gümüş, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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