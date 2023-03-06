ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN BİNADA ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, CANLIYA RASTLANMADI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN BİNADA ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, CANLIYA RASTLANMADI

06.03.2023 10:47

ŞANLIURFA'da depremde ağır hasar görünce mühürlenen, dün ise çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmaları 9 saat sonra sona erdi.

ŞANLIURFA'da depremde ağır hasar görünce mühürlenen, dün ise çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmaları 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Şanlıurfa'da, Bahçelievler Mahallesi'nde, dün saat 15.40 sıralarında, ağır hasarlı olduğu için mühürlenen 7 katlı bina, gürültüyle çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, önünde geçen 1 kişi binadan kopan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.Enkazda kalanlar olabileceği ihtimaliyle, ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Eğitimli köpek ve ısıya duyarlı termal cihazların da kullanıldığı çalışmalar 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda enkaz altında herhangi bir canlıya ulaşılamadı.Çöken binanın enkazında inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer, ekiplerden, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Binanın enkazı, bugün ekipler tarafından kaldırılacak. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da çöken binada arama- kurtarma çalışmaları sona erdi, canlıya rastlanmadı Şanlıurfa'da çöken binada arama- kurtarma çalışmaları sona erdi, canlıya rastlanmadı Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN BİNADA ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, CANLIYA RASTLANMADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Anne ve babasıyla ilgili gerçeği açıklayan Amedsporlu futbolcudan, Bursa maçı sonrası çarpıcı paylaşım: Vatanı kurtardınız
11:49 Anıtkabir'de ağladığı için tepki çeken Eda Ece'den cevap: Ağlamamam mümkün değil, taş değilim
11:48 CHP'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Türkiye bir provokasyonla karşı karşıya
11:31 Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti
11:26 Bursa- Amed maçındaki olaylara, ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar
11:12 Tanju Özcan: Akşener adayları dayattı ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum tartışılır
11:08 Kızılcık Şerbeti'ndeki "kolonya" sahnesine tepki yağıyor! Oyuncu Janset Paçal'dan ağır eleştiri
11:08 Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Akşener'le ilgili göndermesi olay
10:59 Dolar 18,91 TL seviyesinden işlem görüyor
11:00 Mezarlıkta bulunan ceset, 14 yaşındaki Afgan çocuğa ait çıktı! Katili, üvey ablasının sevgilisiymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2023 12:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN BİNADA ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, CANLIYA RASTLANMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement