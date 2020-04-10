Şanlıurfa'da çöken çatı ve duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da çöken çatı ve duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı
6 saat önce
Şanlıurfa'da çöken çatı ile duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı.
Şanlıurfa'da çöken çatı ile duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi'nde daha önce bir bölümü yıkılmış metruk evin içerisindeki demirleri çıkarmaya çalışan Serkan (12) ile Serhat (16) Ş'nin üzerine çatı bölümü ve duvar çöktü.
Çevredekilerin yardımıyla taş yığınları arasından çıkarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:32 Kaynak: AA
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