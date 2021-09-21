ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI
21.09.2021 09:37
ŞANLIURFA'da inşaatı devam eden evinde çalışan Necmiye A.?nın üzerine duvarın çökmesi sonucu yaralandı.
ŞANLIURFA'da inşaatı devam eden evinde çalışan Necmiye A.?nın üzerine duvarın çökmesi sonucu yaralandı. Ekipler tarafından molozlar altından çıkarılan kadın tedavi altına alındı. Olay kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan kırsal Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden tek katlı evin inşaatında bulunan Necmiye A.?nın üzerine istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan Necmiye A, çevredekilerin yardımıyla moloz yığınlarının arasından çıkarıldı. İhbarla olay yerine geçen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisine başlanılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Son Dakika 09:32 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu 09:09 İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı 08:37 Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı 08:25 Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü 07:16 Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına cevap: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz 00:37 Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim 22:46 Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu 21:22 Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı