Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi güzelliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesince geçen günlerde tarihi Cıncıklı Hamam'da yaşanan çökme sonrası çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı - Son Dakika

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