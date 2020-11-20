Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gıda desteği - Son Dakika

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glütensiz gıda desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan çölyak hastalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Haliliye Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol ve Türkiye Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın katılımıyla, Sırrın Mahallesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 350 çölyak hastası için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımda konuşan Doğan, Haliliye'de sunulan bu hizmetin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

Erol da belediye olarak her zaman çölyaklılara destek verdiklerini ifade ederek, desteklerin devam edeceğini kaydetti.