Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Çürümeye Terk Edilen Motosikletler Ekonomiye Kazandırılıyor

Şanlıurfa'da Çürümeye Terk Edilen Motosikletler Ekonomiye Kazandırılıyor

1 saat önce

Şanlıurfa'da çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyorŞanlıurfa'da kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkında çürümeye bırakılan binlerce motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak için...

Şanlıurfa'da çürümeye terk edilen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor

Şanlıurfa'da kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkında çürümeye bırakılan binlerce motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak için Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderiliyor.Şanlıurfa'da, trafik veya haciz yoluyla el konulan araçlar ve motosikletler, yediemin depolarına çekiliyor. Kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gereken birçok araç ve motosiklet, burada çürümeye terk ediliyor. Otopark parası, yıllarca sahiplerince alınmayan araçların fiyatlarının üzerine çıkıyor.

Kentte yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan yüzlerce motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak üzere Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderilmeye başlandı. Vinç yardımıyla TIR'larla yüklenen motosikletlerin MKE'de geri dönüşümle yeniden kullanılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

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