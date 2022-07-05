Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde oturan V.E. ile evine gelen kayınpederi İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da damadını bıçaklayan kayınpeder gözaltına alındı - Son Dakika

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