Şanlıurfa'da damdan düşen adam öldü
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Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde oturan Mahmut Şimşek (65), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şimşek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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