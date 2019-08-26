Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk öldü

Ağır yaralanan Lale, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa 'da evlerinin damından düşen çocuk hayatını kaybetti.

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