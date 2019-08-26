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Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk öldü

53 dakika önce

Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde 9 yaşındaki Hira Nur Lale, tek katlı evlerinin damında oyun oynarken beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Lale, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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