Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak

16.06.2022 10:05
Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte dar gelirli vatandaşlar için 2 bin 500 konut yapmayı planlandıklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte dar gelirli vatandaşlar için 2 bin 500 konut yapmayı planlandıklarını belirtti.

Başkan Beyazgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak konut hamlesinde bulunduklarını belirtti.

Kentin artan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik Aşık Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konut yapmayı planladıklarını aktaran Beyazgül, şöyle konuştu:

"Yapılacak binalar 6 katlı olacak. Yüzde 60 yeşil alana yer ayrıldı. 120 dönüm de üniversiteye yer ayırdık. Meclisimizden karar çıktıktan sonra uygulamaya geçeceğiz ve halkımızdan talep toplayacağız. Bölgede 2+1, 3+1 gibi ucuz konutlar yapacağız. Yer belediyemize ait olduğu için yapım işini de belediyemizin BELTAŞ şirketine havale edeceğiz. Böylelikle bir uydu kent oluşturacağız. TOKİ ile de görüşmelerimiz devam ediyor. TOKİ de aynı şekilde devam ederse 25 bin konutluk bir şehir olacak. Her hanede yaklaşık 4 bireyin olduğunu varsayarsak 100 bin kişilik bir şehir kurmuş olacağız."

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika
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