Şanlıurfa'da dar gelirliler için 2 bin 500 konut yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte dar gelirli vatandaşlar için 2 bin 500 konut yapmayı planlandıklarını belirtti.

Başkan Beyazgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak konut hamlesinde bulunduklarını belirtti.

Kentin artan konut ihtiyacını karşılamaya yönelik Aşık Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konut yapmayı planladıklarını aktaran Beyazgül, şöyle konuştu:

"Yapılacak binalar 6 katlı olacak. Yüzde 60 yeşil alana yer ayrıldı. 120 dönüm de üniversiteye yer ayırdık. Meclisimizden karar çıktıktan sonra uygulamaya geçeceğiz ve halkımızdan talep toplayacağız. Bölgede 2+1, 3+1 gibi ucuz konutlar yapacağız. Yer belediyemize ait olduğu için yapım işini de belediyemizin BELTAŞ şirketine havale edeceğiz. Böylelikle bir uydu kent oluşturacağız. TOKİ ile de görüşmelerimiz devam ediyor. TOKİ de aynı şekilde devam ederse 25 bin konutluk bir şehir olacak. Her hanede yaklaşık 4 bireyin olduğunu varsayarsak 100 bin kişilik bir şehir kurmuş olacağız."