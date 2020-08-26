Şanlıurfa'da dart turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dart turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Tarih Senin Zafer Senin" sloganıyla gençlere yönelik dart turnuvası düzenledi.

Pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen turnuvada 26 sporcu yarıştı.

Yıldız, Gençler ve Büyükler olmak üzere bayan ve erkek altı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya gençler büyük ilgi gösterdi.

Turnuva dolayısıyla belediyeye teşekkür eden Dart Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş, gençlere yönelik turnuvada güzel görüntülerin oluştuğunu ifade etti.