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Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı - Son Dakika

Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı

19.02.2022 08:42
Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde metruk evlerin yıkımını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde metruk evlerin yıkımını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi sakinleri, sahipleri tarafından terk edilen ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk evlerin yıkımını, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Yıkım işlemi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman mahallesinde gerçekleşti. Mahallede iddiaya göre madde bağımlılarından meskeni haline dönen bitişik 10 evin yıkımı için çalışma başlatıldı. Mahalle muhtarı Ramazan Derin'in ev sahipleri ile görüşmesinin ardından yıkım için bölgeye iş makinesi getirildi.

Kadınlar sevinçten halay çekti

Mutluluklarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlayan mahalle sakinleri, madde bağımlılarının meskeni haline dönen evlerin yıkılmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle sakini Feride Oduncu, "Vallahi çok mutlu olduk. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, korkumuzdan biz çıkamıyorduk. Çok şükür bu madde bağımlılarının kullandığı eski evlerden kurtulduk. Bu alanlar madde bağımlılarının yuvası olmuştu. Bu eski evler yıkıldığı için sevincimden davul getirttim. Zılgıtlar çalarak halay çekip oynadık. Allah muhtar ve belediye başkanımızdan razı olsun. Bu alana taziye evi ve park yapılsa çok iyi olur. Çok şükür kurtulduk" şeklinde konuştu.

Dededosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin, "Burası madde bağımlılarının alanı haline gelmişti ve bu metruk evleri yıktık. Uzun zamandır mahalle sakinlerimiz bunları bizden bekliyorlardı. Ben mahalle muhtarı olarak Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'la istişare ederek böyle ortak karar aldık. Madde bağımlıların alanı haline gelen yaklaşık 10 tane ev vardı onları kendi imkanlarımızla yıktık. Belediye başkanı ve burada evleri olan ev sahipleriyle görüşerek onay aldıktan sonra yıkımına başladık. Mahalle sakinlerimizde bizleri davullu, zurnalı, zılgıt çalarak karşıladılar. Bu mahalle sakinlerimiz arkamızda olduğu sürece bizim başaramayacağımız hiçbir iş yoktur" dedi.

Bir başka mahalle sakini Mehmet Demir ise "Ben yaklaşık 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle gördüğümden de çok mutluyum. Bu tür eski evlerin yıkılmasının devamını da bekliyorum. Bu şekilde birçok mahallede metruk evler, boş evler var. Bunlarda artık madde bağımlılarının evi olmuş. Bu şekilde emeği geçen belediye başkanı ve muhtarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonrası da gelir, hem mahallemiz güzelleşir, turizm merkezi alanındayız. Bu alan da taziye evlerimiz olur hem de yollarımız genişler. Burası yaklaşık 100 yıllık mahalledir. Buraya bir el atılması gerekiyordu. Başlangıç oldu, umarım arkası da gelir.

Metruk evler, iş makinesiyle davul, zurna eşliğinde kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı
Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da davullu zurnalı metruk ev yıkımı - Son Dakika


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