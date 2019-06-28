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Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı

13 dakika önce

Şanlıurfa'da yaşadıkları belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da yaşadıkları belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütünün Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
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