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Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı DEAŞ terör örgütüne büyük darbeŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşadıkları belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı
DEAŞ terör örgütüne büyük darbe
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşadıkları belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütünün Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın 7 sözde emiri yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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