Şanlıurfa'da Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.



Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Suriye uyruklu kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, U.H.M. ve A.E.H.'nin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen U.H.M. ve A.E.H. burada yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



- Şanlıurfa

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