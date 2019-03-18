Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı

Şanlıurfa'da Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı

49 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da Deaş'lı 2 Terörist Tutuklandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Suriye uyruklu kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, U.H.M.  ve A.E.H.'nin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen U.H.M. ve A.E.H. burada yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:22 Kaynak: DHA

Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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