Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvenlik güçleri Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen Daiş tel Abyad emiri H.İ. teröristin yakalanması için önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi yakalayarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine götürülen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı kocasına özenip sinema filmi çekti
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı Eve giren serçeyi elektrik teli ile boynundan astılar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 04:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]