Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Deaş'lı ve PKK'lı 2 Terörist Tutuklandı

Şanlıurfa'da Deaş'lı ve PKK'lı 2 Terörist Tutuklandı

59 dakika önce

Şanlıurfa'da Deaş'lı ve PKK'lı 2 terörist tutuklandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da biri şeriatçı olarak faaliyet gösteren DEAŞ'lı, diğeri ise 2014 yılında PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan 2 terörist tutuklandı.

Şanlıurfa'da Deaş'lı ve PKK'lı 2 terörist tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da biri şeriatçı olarak faaliyet gösteren DEAŞ'lı, diğeri ise 2014 yılında PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunan 2 terörist tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi bir terörist ile merkezde faaliyet gösteren 'Şeriatçı' olarak DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan Suriyeli bir terörist yakalandı. Yakalanan PKK'lı teröristin, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alana katılım yaptığı ve faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi.
Her iki terörist sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:34 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu

İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:33:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Deaş'lı ve PKK'lı 2 Terörist Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]