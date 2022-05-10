Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

10.05.2022 14:15
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkeziyle Akçakale ve Harran ilçelerinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu DEAŞ içinde 'savaşçı' olarak yer aldıkları ve muhbirlik faaliyeti yürüttükleri belirtilen 10 şüpheli belirlendi. Yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.


Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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