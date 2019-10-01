Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen H.İ'yi yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı.

Zanlının üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.