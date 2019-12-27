Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin terörle mücadele şubesindeki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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