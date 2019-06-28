Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması içerisinde sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:13
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye
'de örgüt yapılanması içerisinde sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
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