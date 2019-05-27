Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
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SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kadın ile DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:19 Kaynak: DHA
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kadın ile DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, jandarma, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Suriye
sınırındaki Akçakale'de düzenlenen operasyonda kaçak yollarla Türkiye
'ye giriş yapan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kadın, hudut birliklerince yakalanarak polise teslim edildi. Aynı operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla kent merkezinde 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 DEAŞ'lı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Şanlıurfa
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