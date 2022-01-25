Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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